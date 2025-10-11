Manifestazione oggi a Bologna per la Palestina | partenza in piazza dei Martiri
Bologna, 11 ottobre 2025 – Ancora una manifestazione a Bologna, anche se quella di oggi è la prima indetta dopo la firma degli accordi di pace tra Israele e Hamas che ha portato a una fragile tregua nella striscia di Gaza. A guidare il corteo di oggi sono i tre ‘reduci’ bolognesi della Global Sumud Flotilla: Yassine Lafram, presidente nazionale dell’ Ucoii, l’unione della comunità islamiche, e le attiviste Sara Masi e Irene Soldati. Con loro, Maria Elena Delia, portavoce della Flotilla. Hanno aderito varie sigle, tra cui la Cgil e il Pd. “Le parole d’ordine sono chiare – scrive Lafram –: sia una pace giusta per la Palestina e mi più genocidio”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
