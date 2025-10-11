Manifestazione oggi a Bologna per la Palestina | partenza in piazza dei Martiri

Ilrestodelcarlino.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 11 ottobre 2025 – Ancora una manifestazione a Bologna, anche se quella di oggi è la prima indetta dopo la firma degli accordi di pace tra Israele e Hamas che ha portato a una fragile tregua nella striscia di Gaza. A guidare il corteo di oggi sono i tre ‘reduci’ bolognesi della Global Sumud Flotilla: Yassine Lafram, presidente nazionale dell’ Ucoii, l’unione della comunità islamiche, e le attiviste Sara Masi e Irene Soldati. Con loro, Maria Elena Delia, portavoce della Flotilla. Hanno aderito varie sigle, tra cui la Cgil e il Pd. “Le parole d’ordine sono chiare – scrive Lafram –: sia una pace giusta per la Palestina e mi più genocidio”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

manifestazione oggi a bologna per la palestina partenza in piazza dei martiri

© Ilrestodelcarlino.it - Manifestazione oggi a Bologna per la Palestina: partenza in piazza dei Martiri

In questa notizia si parla di: manifestazione - oggi

Mostra Cinema Venezia 2025, oggi 30 agosto manifestazione pro Pal – La diretta

Manifestazione oggi a Milano per il Leoncavallo, gli orari e il percorso del corteo il 6 settembre

Corteo del Leoncavallo, oggi la manifestazione: percorso, strade chiuse e partecipanti

manifestazione oggi bologna palestinaNuovi cortei pro Flotilla e Palestina: migliaia in piazza a Roma, Bologna e Milano - A Roma, le associazioni palestinesi organizzano un nuovo corteo con partenza dal Colosseo e arrivo a Piazzale Ostiense. Segnala tg.la7.it

manifestazione oggi bologna palestinaPercorso della manifestazione di oggi a Bologna per la Palestina: chi scende in piazza - In testa i tre attivisti bolognesi che erano sulla Flotilla: Yassine Lafram, Sara Masi e Irene Soldati ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Manifestazione Oggi Bologna Palestina