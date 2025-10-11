Maneskin ‘reunion’ di una notte al concerto di Damiano

(Adnkronos) – I Maneskin di nuovo insieme, almeno per una sera. Victoria, Thomas ed Ethan non hanno voluto mancare alla prima data romana del tour solista del loro frontman, Damiano David, presentandosi a sorpresa tra il pubblico del Palazzo dello Sport di Roma per sostenerlo. Un gesto che arriva in un momento cruciale per la band, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Maneskin, c’è la data della reunion: “Conti polverizzati e Victoria De Angelis da solista ha stracciato Damiano”

Måneskin, reunion in vista dopo il crollo dei conti: tour mondiale nel 2026

Måneskin, crollo di fatturato e utili: reunion in arrivo. Da solista Victoria più ricca di Damiano

L'artista più ascoltato al mondo, con oltre 900 milioni di streaming. Damiano David conferma la sua Reunion con i Maneskin, ma non prima di un anno. Nel frattempo Damiano infiamma ogni location del suo nuovo tour mondiale.

Damiano David sorprende i fan con una dichiarazione d'amore ai Maneskin durante un concerto a Londra. Cresce l'attesa per la reunion

Quando ci sarà la reunion dei Maneskin: ecco le possibili date del concerto - La pausa è finita, i progetti solisti accantonati prima del previsto e questo significa soltanto una cosa: i Måneskin sono pronti a tornare.

Måneskin, crollo di fatturato e utili: reunion in arrivo. Da solista Victoria più ricca di Damiano - Dopo tanti rumors e rassicurazioni naufragate nell'amarezza dei fan, questa reunion dei Måneskin s'ha da fare.