Mancini | Triplete merito di Moratti Mi convinse a firmare in luogo particolare | addio all’Inter perché…

Mancini. Ospite al Festival dello Sport di Trento, Roberto Mancini ha ripercorso alcune delle tappe più significative della sua carriera, soffermandosi anche sul suo periodo all’ Inter, una parentesi che ha segnato in modo profondo la storia recente del club. L’ex allenatore nerazzurro ha ricordato i momenti decisivi della sua esperienza a Milano, dalle prime trattative con Massimo Moratti fino alla costruzione della squadra che avrebbe poi gettato le basi per il Triplete. Parlando del suo arrivo, Mancini ha svelato un curioso aneddoto: “ Dove mi portò Moratti per convincermi? Genova-Milano, a Tortona, fuori dal casello. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: mancini - triplete

Mancini racconta: «Gol di tacco? Questo quello più difficile. Triplete? Merito suo. E su Calciopoli…»

Mancini: "Triplete merito di Moratti, ecco perché l'addio all'Inter. Nazionale, Balotelli, Samp..." - X Vai su X

? Capello (di nuovo) allenatore Juve: “Vlahovic sempre in campo”. E che stoccata a Mancini - facebook.com Vai su Facebook

Mancini: “Triplete merito di Moratti, ecco perché l’addio all’Inter. Nazionale, Balotelli, Samp…” - Ospite del Festival dello Sport per l’evento “Dieci colpi di tacco”, Roberto Mancini ha parlato della sua carriera da calciatore e da allenatore:[apester_widget id="68e28e0cd3eeb3e6ba1164d1"]TACCO - Scrive msn.com

Mancini ricorda: "La firma con l'Inter in un ristorante. Lo sfogo post-Liverpool? Si poteva tornare indietro" - Tra i protagonisti della giornata del Festival dello Sport di Trento, Roberto Mancini, ex tecnico dell'Inter e CT della Nazionale, si racconta a tutto tondo rivivendo il passato da calciatore ... Riporta msn.com