Mancini sull’addio all’Italia | E’ successa questa cosa con Gravina Vedo una Nazionale in crescita

Calcionews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancini rilancia il sogno azzurro: «Spero ancora di tornare CT», parla dell’addio allItalia Roberto Mancini è tornato a parlare con passione del suo rapporto con l’Italia e con la Nazionale, rivelando che il desiderio di tornare commissario tecnico non lo ha mai abbandonato. Dal palco del Teatro Sociale di Trento, durante il Festival dello Sport, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mancini sull’addio all’Italia: «E’ successa questa cosa con Gravina. Vedo una Nazionale in crescita»

