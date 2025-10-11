Mancini sull’addio all’Italia | E’ successa questa cosa con Gravina Vedo una Nazionale in crescita
Mancini rilancia il sogno azzurro: «Spero ancora di tornare CT», parla dell’addio all’Italia Roberto Mancini è tornato a parlare con passione del suo rapporto con l’Italia e con la Nazionale, rivelando che il desiderio di tornare commissario tecnico non lo ha mai abbandonato. Dal palco del Teatro Sociale di Trento, durante il Festival dello Sport, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
