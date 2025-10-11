Mancini su Pafundi | Giovane e talentuoso ma è un mistero

Durante l'evento al Festival dello Sport di Trento, l'ex ct della Nazionale si è interrogato sulla carriera di Simone Pafundi: "Lui rimane un altro mistero. A 18 anni giocava da protagonista il Mondiale Under 20: come è possibile che non sia in Serie A?". Rivivi l'evento integrale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mancini su Pafundi: "Giovane e talentuoso, ma... è un mistero"

