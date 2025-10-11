Mancini racconta | Gol di tacco? Questo quello più difficile Triplete? Merito suo E su Calciopoli…

Inter News 24 Mancini si racconta al Festival dello Sport: tra passato da calciatore, allenatore e ricordi indimenticabili. Le sue parole. Roberto Mancini, ospite del Festival dello Sport per l’evento “Dieci colpi di tacco”, ha ripercorso la sua carriera da calciatore e da allenatore, raccontando aneddoti e riflessioni sulla sua lunga esperienza nel calcio italiano e internazionale. GOL DI TACCO – «Più difficile col Parma o col Genoa? Per quello col Parma il merito è tutto di Sinisa che metteva dei calci d’angolo non male, io ho solo messo il piede. Il colpo di tacco si pensa solo in alcuni casi, ma sotto porta arriva e lo fai». 🔗 Leggi su Internews24.com

