Mancini | Nazionale? Sognavo di essere il post Spalletti E sul Mondiale

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Festival dello Sport, grande successo per il talk di Roberto Mancini. L'ex ct della Nazionale è tornato a parlare del suo allontanamento: "Speravo di tornare in Azzurro dopo Spalletti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mancini nazionale sognavo di essere il post spalletti e sul mondiale

© Gazzetta.it - Mancini: "Nazionale? Sognavo di essere il post Spalletti. E sul Mondiale..."

In questa notizia si parla di: mancini - nazionale

Dalla nazionale con Mancini alla Serie B: se lo prende il Napoli per 15 milioni | Va da Conte per tornare grande

"Il futuro 10 della Nazionale" (Mancini dixit) rinasce a Latina. La storia di Alessio Riccardi

Mancini: “Sarei venuto a piedi in Nazionale, Israele? Se ci dicono di giocare giochiamo”

mancini nazionale sognavo essereMancini: «Dopo l’addio di Spalletti, speravo di essere richiamato in Nazionale ma troppe incomprensioni» (Ansa) - Mancini sul suo addio e Gattuso ora in panchina: «Nazionale in crescita, speranze e situazioni imprevedibili». Scrive ilnapolista.it

mancini nazionale sognavo essereRoberto Mancini “Mi manca allenare. Speravo di essere io il dopo Spalletti per la Nazionale” - 1 minuto per la lettura TRENTO (ITALPRESS) – “Era difficile ma anche facile accettare l’incarico di allenare la Nazionale. Secondo quotidianodelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Mancini Nazionale Sognavo Essere