Mancini il retroscena | Zidane alla Samp? Lo volevo l' ho visto prima di tutti

Roberto Mancini ha parlato così di Zidane durante l'evento " Dieci colpi di tacco " al Festival dello Sport di Trento". L'ex ct della Nazionale voleva Zizou alla Sampdoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mancini, il retroscena: "Zidane alla Samp? Lo volevo... l'ho visto prima di tutti"

In questa notizia si parla di: mancini - retroscena

Roma, Pellegrini e il contratto: risponde Gasperini, poi ‘perdona’ Pisilli. Mancini: il retroscena sulla fascia di capitano

: “ ” Roberto #Mancini e la capacità di vedere il talento: dal palco del #FestivalDelloSport a Trento, l’ex ct dell’Italia svela un retroscena su #Zidane ? #Sportitalia - X Vai su X

L'ex presidente della Sampdoria ha rivelato un retroscena della trattativa saltata - facebook.com Vai su Facebook

Sampdoria, Mancini: “Tornare al Doria sarà l’ultima cosa che farò in carriera” - L’ex numero 10, ultima apparizione a Genova lo scorso 13 settembre: “Vedere il club in questa situazione fa dispiacere” ... Lo riporta ilsecoloxix.it

Mancini torna a parlare, l'intervento integrale: "Spero di tornare ct. Futuro? Sto valutando" - L'ex allenatore dell'Inter, della Lazio e della Nazionale italiana è intervenuto dal palco del Teatro. Come scrive tuttomercatoweb.com