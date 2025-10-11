Mancini | Dopo l’addio di Spalletti speravo di essere richiamato in Nazionale ma troppe incomprensioni Ansa
«Sì, tornare in nazionale resta un sogno. Come ho detto prima speravo di poter vincere anche un mondiale. La speranza c’è sempre, però poi il calcio è strano, a volte riserva delle cose inaspettate» — queste le parole di Roberto Mancini al Festival dello sport di Trento, dove ha parlato del suo addio alla nazionale. Lo riporta Ansa. Le parole di Mancini. L’agenzia Ansa riporta le parole dell’allenatore: «Ci sono state delle incomprensioni, perché era un momento un po’ così, neanche un brutto momento a livello di risultati. Stavamo cambiando un po’ la squadra, inserendo un sacco di giovani, eravamo andati per due anni consecutivi alla fase finale della National League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: mancini - dopo
Primo consiglio dopo il rimpasto. Applausi per Raffaella Marchetti. Critiche alle deleghe di Mancini
Omicidio Cleria Mancini: ‘Dopo aver ucciso mia madre ha puntato la pistola su mio figlio’
TvSei. . Lettomanoppello attonita dopo il femminicidio di ieri Dolore e incredulità a Lettomanoppello dopo l’omicidio della 66enne Cleria Mancini. A far fuoco è stato l’ex marito Antonio Mancini arrestato dai carabinieri dopo essere fuggito in un bar di Turrivalig - facebook.com Vai su Facebook
? #Mancini: "Dobbiamo pensare partita dopo partita. La fase difensiva è merito della squadra" #ASRoma - X Vai su X
Mancini ammette: "Dopo l'addio di Spalletti mi aspettavo una chiamata dalla Nazionale" - Come ho detto prima speravo di poter vincere anche un mondiale. Secondo msn.com
Mancini: "Ho sperato di tornare in Nazionale dopo Spalletti. Ai Mondiali ci andiamo" - L'ex Ct, ospite del "Festival dello Sport" organizzato dalla "Gazzetta", ha parlato della Nazionale, di ieri e di oggi: "All'Europeo abbiamo fatto qualcosa di impossibile, ci sentivamo invincibili. Si legge su sport.sky.it