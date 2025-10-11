Mancini | Dopo l’addio di Spalletti speravo di essere richiamato in Nazionale ma troppe incomprensioni Ansa

«Sì, tornare in nazionale resta un sogno. Come ho detto prima speravo di poter vincere anche un mondiale. La speranza c’è sempre, però poi il calcio è strano, a volte riserva delle cose inaspettate» — queste le parole di Roberto Mancini al Festival dello sport di Trento, dove ha parlato del suo addio alla nazionale. Lo riporta  Ansa. Le parole di Mancini. L’agenzia Ansa riporta le parole dell’allenatore: «Ci sono state delle incomprensioni, perché era un momento un po’ così, neanche un brutto momento a livello di risultati. Stavamo cambiando un po’ la squadra, inserendo un sacco di giovani, eravamo andati per due anni consecutivi alla fase finale della National League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mancini: «Dopo l’addio di Spalletti, speravo di essere richiamato in Nazionale ma troppe incomprensioni» (Ansa)

