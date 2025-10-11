Mancini | Credo di avere la metà della forza che hanno avuto Eriksson Mihajlovic e Vialli

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex ct a Trento: "Con Bearzot inizio turbolento, con la Samp ho vinto quasi tutto. Moratti all'Inter comprava ottimi calciatori, in Turchia tifosi super. Sulla panchina azzurra periodo super. La fine? Anche colpa mia. Doppo Spalletti ci speravo, ma Rino ci porterà ai Mondiali". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mancini credo di avere la met224 della forza che hanno avuto eriksson mihajlovic e vialli

© Gazzetta.it - Mancini: "Credo di avere la metà della forza che hanno avuto Eriksson, Mihajlovic e Vialli"

In questa notizia si parla di: mancini - credo

mancini credo avere met224Mancini: "Credo di avere la metà della forza che hanno avuto Eriksson, Mihajlovic e Vialli" - L'ex ct a Trento: "Con Bearzot inizio turbolento, con la Samp ho vinto quasi tutto. Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Mancini Credo Avere Met224