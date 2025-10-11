Mancini | Credo di avere la metà della forza che hanno avuto Eriksson Mihajlovic e Vialli

L'ex ct a Trento: "Con Bearzot inizio turbolento, con la Samp ho vinto quasi tutto. Moratti all'Inter comprava ottimi calciatori, in Turchia tifosi super. Sulla panchina azzurra periodo super. La fine? Anche colpa mia. Doppo Spalletti ci speravo, ma Rino ci porterà ai Mondiali". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mancini: "Credo di avere la metà della forza che hanno avuto Eriksson, Mihajlovic e Vialli"

