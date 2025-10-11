Mancini a cuore aperto | Vialli? Non è facile Credo di avere dentro nemmeno la metà della forza che ha avuto Sulla Nazionale e il mio futuro dico…

Mancini, allenatore, ha parlato così di Gianluca Vialli e della Nazionale nel suo intervento al Festival dello Sport di Trento. Al Festival dello Sport di Trento, Roberto Mancini ha parlato a cuore aperto. Ecco le parole dell’ex ct dell’ Italia, anche sulla leggenda bianconera Gianluca Vialli. QUI:  Italia fuori dal Mondiale? I possibili danni sportivi, economici e politici. Ecco chi rischia il posto INIZI DA ALLENATORE – «Merito soprattutto di Moratti, comprava dei giocatori molto bravi. Se hai giocatori hai più possibilità, così siamo riusciti a tornare a vincere. Addio? Forse si poteva anche tornare indietro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

