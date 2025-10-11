Manca un bunker per il capo dello Stato cosa c' è dietro l' allarme sicurezza
In caso di un attacco esterno, l’Italia non dispone al momento di strutture di sicurezza specifiche per la tutela del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il riferimento è ai bunker anti-atomici realizzati durante la Guerra fredda per garantire la protezione delle più alte cariche dello Stato, oggi dismessi. A segnalarlo è il Corriere della Sera, che evidenzia come il piano di sicurezza nazionale necessiti di un aggiornamento complessivo, in un contesto in cui il livello di allerta resta comunque elevato. Il ministro Guido Crosetto ha commentato la situazione sottolineando la necessità di intervenire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: manca - bunker
Vibo Valentia - Manca un’ora all’inizio dello spoglio delle schede elettorali. La tensione nelle segreterie politiche dei candidati a governatore Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico è alle stelle. Ci siamo accorti che vorrebbero vincere tutti e due. Questo non è p - facebook.com Vai su Facebook
"Manca un bunker per il capo dello Stato", cosa c'è dietro l'allarme sicurezza - Tra strutture dismesse e burocrazia paralizzante, la preoccupazione di Crosetto: "Incredibile che la Difesa per costruire un bunker debba seguire le stesse regole di un capannone industriale" ... ilgiornale.it scrive
«Nessun bunker per le alte cariche dello Stato in caso di attacco atomico»: l'allarme e la nuova regola dopo il rischio ai funerali di Berlusconi - atomico proteggeva le alte cariche italiane, ma con la distensione fu dismesso. Scrive msn.com