Manca un bunker per il capo dello Stato cosa c' è dietro l' allarme sicurezza

In caso di un attacco esterno, l’Italia non dispone al momento di strutture di sicurezza specifiche per la tutela del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il riferimento è ai bunker anti-atomici realizzati durante la Guerra fredda per garantire la protezione delle più alte cariche dello Stato, oggi dismessi. A segnalarlo è il Corriere della Sera, che evidenzia come il piano di sicurezza nazionale necessiti di un aggiornamento complessivo, in un contesto in cui il livello di allerta resta comunque elevato. Il ministro Guido Crosetto ha commentato la situazione sottolineando la necessità di intervenire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

