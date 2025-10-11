Maltrattava madre e sorella | denunciato

Ilrestodelcarlino.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Minacce di morte e aggressioni alla madre e alla sorella: un 31enne reggiano è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Il giovane da anni avrebbe reso la convivenza familiare un inferno per le tensioni, eccessi d’ira e continue richieste di soldi. Il giovane avrebbe tenuto, per lungo tempo, comportamenti vessatori nei confronti della madre e sorella, costringendole a vivere in un clima di paura e sopraffazione. Erano anche destinatarie di telefonate e messaggi dal tono offensivo e minaccioso. Le vittime, a seguito dell’ennesimo episodio di aggressione verbale da parte del 31enne, si sono rivolte ai carabinieri alla stazione di Rubiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

maltrattava madre e sorella denunciato

© Ilrestodelcarlino.it - Maltrattava madre e sorella: denunciato

In questa notizia si parla di: maltrattava - madre

Maltrattava la madre disabile anche in ospedale: arrestato 37enne, incastrato dalle telecamere

Maltrattava la madre in casa: arrestato un trentenne

Maltrattava la madre in casa: arrestato un trentenne

maltrattava madre sorella denunciatoMaltratta da anni madre e sorella, scatta la misura cautelare - Da anni avrebbe reso la convivenza familiare un inferno fatto di tensioni, minacce di morte, eccessi d'ira, e continue richieste di denaro. Si legge su msn.com

Maltrattava la madre anche durante il ricovero in ospedale: telecamera nascosta riprende tutto. Arrestato 37enne - Gli agenti della Polizia di Stato indagavano già da tempo su un 37enne, accusato di aver picchiato la madre ricoverata nell’ospedale Santa Maria della Fratta a Cortona, in provincia di Arezzo. Segnala blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Maltrattava Madre Sorella Denunciato