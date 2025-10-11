Maltrattava madre e sorella | denunciato
Minacce di morte e aggressioni alla madre e alla sorella: un 31enne reggiano è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Il giovane da anni avrebbe reso la convivenza familiare un inferno per le tensioni, eccessi d’ira e continue richieste di soldi. Il giovane avrebbe tenuto, per lungo tempo, comportamenti vessatori nei confronti della madre e sorella, costringendole a vivere in un clima di paura e sopraffazione. Erano anche destinatarie di telefonate e messaggi dal tono offensivo e minaccioso. Le vittime, a seguito dell’ennesimo episodio di aggressione verbale da parte del 31enne, si sono rivolte ai carabinieri alla stazione di Rubiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
