Maltrattamenti e richieste di soldi per la droga | 41enne allontanato con braccialetto elettronico

LECCE - Dopo un’aggressione aveva cercato di minimizzare davanti ai carabinieri, ma poi, esasperata dalle continue violenze, ha trovato il coraggio di sporgere denuncia. È così che si è aperta l’inchiesta che ha portato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce Stefano Sala a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it