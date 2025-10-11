Maltrattamenti alla convivente disposto divieto di avvicinamento per un uomo a Cittanova

Reggiotoday.it | 11 ott 2025

Offendeva la compagna convivente mettendo in atto comportamenti violenti e minacciosi anche in presenza della figlia minore della coppia. Con questa accusa, dopo la denuncia della vittima, la polizia di Stato ha dato esecuzione a un divieto di avvicinamento alla persona offesa a carico di uomo a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: maltrattamenti - convivente

