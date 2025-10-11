(LaPresse) Maxi sequestro all’Aeroporto di Malpensa: oltre 1,5 milioni di articoli contraffatti provenienti dalla Cina sono stati intercettati dalla Guardia di Finanza di Varese e dall’Agenzia delle Dogane. Tra i prodotti sequestrati, figurine e pupazzi da collezione ispirati a brand famosi come Disney e Pop Mart, destinati a giovani e promossi da influencer. Il valore stimato supera i 3,4 milioni di euro. Un cittadino di origine cinese è stato denunciato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Malpensa, sequestrati 1,5 milioni di articoli contraffatti dalla Cina