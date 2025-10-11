Mallahi | In Olanda sognavo Bergkamp ora mi diverto a Vercelli Il mio preferito? Leao

Il classe 2000 della Pro Vercelli cresciuto nel vivaio dell'Utrecht: "Avevo qualche dubbio, poi mi hanno convinto e ho provato subito buone sensazioni. La squadra vuole divertirsi, come me".

