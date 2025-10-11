Malattie e speranza | ad Arezzo ci sono 47 cure sperimentali La mappa e come accedere

Partecipare a percorsi di sperimentazione clinica e farmaceutica, quelli che in gergo vengono chiamati trial, molto spesso rappresenta una delle speranze più concrete per chi si trova a dover fare i conti con diagnosi mediche difficili. Per accedervi, in primo luogo, sono necessarie informazioni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: malattie - speranza

Buonasera. Insieme a tutte le vostre intenzioni di preghiera, questa sera affidiamo a Santa Rita tutte le persone che convivono con malattie rare, perché trovino conforto, speranza e forza nel Signore - facebook.com Vai su Facebook

Malattie e speranza: ad Arezzo ci sono 47 cure sperimentali. La mappa e come accedere - Nella provincia aretina ci sono numerosi percorsi (trial) che sfruttano farmaci e tecniche di ultima generazione in fase di test. Scrive arezzonotizie.it

Le malattie rare colpiscono due milioni di italiani: “L’unica speranza è la ricerca” - Perché se anche le malattie rare hanno un’incidenza pari o inferiore a 6 casi su 100. Secondo laprovinciapavese.gelocal.it