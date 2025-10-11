Malattia renale cronica la svolta | ricerca e nuove terapie cambiano rotta
Ricerca clinica e innovazione tornano al centro della nefrologia: lo ha ribadito a Roma il professor Gaetano La Manna, indicando nella malattia renale cronica il terreno dove colmare bisogni ancora irrisolti e rallentare il percorso che porta a dialisi e trapianto, grazie a nuove terapie e a una rete pubblico?privata capace di trasformare le evidenze . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: malattia - renale
De Nicola (Sin): “Delibera Aifa su gliflozina facilita accesso a terapia per malattia renale
“Attenzione alla malattia renale cronica, il killer “silenzioso” più letale di molte forme di tumore. In Italia 4 milioni di persone ne soffrono”: l’allarme degli esperti
De Nicola (Sin): “Malattia renale cronica è prima per costi sanitari”
Malattia renale cronica nel cane e nel gatto - Generiamo Salute I tuoi Fido o Micia hanno superato i 9 anni? Noti sete eccessiva o alito cattivo? Potrebbero essere segnali di malattia renale cronica! Non sottovalutare questi indizi, la diagnostica precoce è esse - facebook.com Vai su Facebook
Nelle Marche progetto nutrizione per rallentare malattia renale. Sinergia Azienda Ancona e Cna con un forno per pane ipoproteico #ANSA - X Vai su X
Ricerca, nefrologo: "Fondamentale per rispondere a bisogni insoddisfatti in malattia renale cronica" - La Manna (Sant'Orsola): "La nefrologia per oltre 20 anni è rimasta ferma, oggi grazie a nuove molecole siamo in grado di rallentare la progressione del danno renale" ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Malattia renale cronica, la ricetta dal convegno di Varese: l’unione tra medici di famiglia e nefrologi - La malattia renale, ancora poco conosciuta, ha un impatto sempre più rilevante dal punto di vista clinico, sociale ed economico. Scrive laprovinciadivarese.it