Malattia da remoto valida ma solo su piattaforme certificate
Il certificato di malattia potrà essere rilasciato anche a distanza, con televisita o teleconsulto, ma solo tramite strumenti certificati: niente chat improvvisate. Dopo il via libera del Senato dell’8 ottobre 2025, tocca all’accordo tra Stato e Regioni definire tempi, casi e modalità operative della nuova “telecertificazione”. Che cosa cambia per i lavoratori e i medici . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
