Malasanità in Puglia e assistenza a domicilio | soldi a pioggia dalla Asl di Brindisi alla onlus San Bernardo E i controlli?

Spese incontrollate alla Asl di Brindisi a favore di una Onlus incaricata di assistenza domiciliare. La Puglia guidata dal governatore dem Emiliano non brilla per trasparenza quanto a sanità pubblica. Per quasi un decennio, l’Asl di Brindisi ha garantito un flusso regolare di soldi pubblici a favore della cooperativa sociale Onlus San Bernardo di Latiano. Che si occupa dell’assistenza domiciliare integrata in un’ampia area della regione. Nulla di sconveniente se non esistessero – stando alla denuncia dei sindacati – controlli e verifiche. Puglia, soldi a pioggia della Asl di Brindisi alla onlus San Bernardo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

