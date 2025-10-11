Malasanità in Puglia e assistenza a domicilio | soldi a pioggia dalla Asl di Brindisi alla onlus San Bernardo E i controlli?
Spese incontrollate alla Asl di Brindisi a favore di una Onlus incaricata di assistenza domiciliare. La Puglia guidata dal governatore dem Emiliano non brilla per trasparenza quanto a sanità pubblica. Per quasi un decennio, l’Asl di Brindisi ha garantito un flusso regolare di soldi pubblici a favore della cooperativa sociale Onlus San Bernardo di Latiano. Che si occupa dell’assistenza domiciliare integrata in un’ampia area della regione. Nulla di sconveniente se non esistessero – stando alla denuncia dei sindacati – controlli e verifiche. Puglia, soldi a pioggia della Asl di Brindisi alla onlus San Bernardo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Sanità, cresce in Puglia la rinuncia alle cure: oltre 420mila cittadini hanno detto no a una prestazione nel 2024 IL REPORT? https://shorturl.at/G8spG - facebook.com Vai su Facebook
Puglia, assistenza a domicilio malati Covid: pronte a partire le «unità speciali» - Le unità speciali di continuità assistenziale, le Usca, squadre di medici e operatori sanitari, sono pronte ad entrare in azione sul territorio pugliese per l’assistenza a domicilio dei malati di ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
In Puglia esami radiologici a domicilio: c'è il via libera della Regione - E con l'ausilio di medici specialisti in radiodiagnostica, i quali per le prestazioni a domicilio utilizzeranno apparecchi omologati. Si legge su quotidianodipuglia.it