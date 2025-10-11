Domenica 19 ottobre torna, in prima serata su Rai 1, Màkari,l a serie con Claudio Gioè e Domenico Centamore tratta dai libri di Gaetano Savatteri. La quarta stagione, in cui il protagonista di trova a gestire con difficoltà una serie di figure femminili, è stata presentata ieri alla stampa. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Màkari 4: presentata la quarta stagione della serie con Claudio Gioè alias Saverio Lamanna "uomo in fuga"