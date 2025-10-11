Màkari 4 dal 19 ottobre su Rai 1 | nuova figlia per Saverio Lamanna e ritorni inattesi

La quarta stagione di Màkari ha una data: domenica 19 ottobre, in prima serata su Rai 1, per quattro prime serate. Saverio Lamanna (Claudio Gioè), spalleggiato dall'immancabile Peppe Piccionello (Domenico Centamore) e tra gli equilibri sentimentali con Suleima (Ester Pantano) e Michela (Serena Iansiti), si troverà davanti a una novità capace di cambiare tutto: Arianna (Giovanna Rosace), adolescente "difficile" che riapre il passato. Claudio Gioè torna in Màkari 4; debutto il 19 ottobre su Rai 1 Indice. Màkari 4 19 ottobre Rai 1 – La "sorpresa": Arianna, l'adolescente affidata a Saverio. Relazioni e indagini: tra Suleima, Michela e nuovi casi.

