Mainoo – Napoli Fabrizio Romano conferma | i tifosi già sognano

L’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, è tornato a parlare di Kobbie Mainoo, calciatore di proprietà del Manchester United nel mirino, già dalla scorsa estate, del Napoli. È un Napoli che vuole continuare sulla strada tracciata in questo inizio di stagione. Il primo posto, condiviso con la Roma, a quindici punti è un segnale che i campioni d’Italia in carica hanno mandato a tutte le pretendenti per il titolo. Il Napoli c’è e vuole difendere fino all’ultimo il Tricolore conquistato nella scorsa annata. Al rientro dalla sosta, gli azzurri dovranno vedersela con il Torino, occasione per mettere pressione nei confronti delle altre squadre che in questo inizio di stagione sono ai primi posti della classifica di Serie A. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

