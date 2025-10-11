Mainoo Juventus la situazione potrebbe sbloccarsi a gennaio | l’Italia lo attira ma questa rivale è davanti a tutte Il punto
Mainoo Juventus, la situazione potrebbe sbloccarsi a gennaio: gli aggiornamenti sul calciatore accostato ai bianconeri. Un talento ai margini, un futuro tutto da scrivere. La situazione di Kobbie Mainoo al Manchester United è un caso di mercato che si infiamma. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il futuro del giovane centrocampista inglese verrà deciso a gennaio, e i club italiani, tra cui la Juventus, sono in allerta. Il giocatore, classe 2005, sta trovando pochissimo spazio con il tecnico Rúben Amorim e la sua frustrazione cresce. Il suo desiderio di andare in prestito per giocare con continuità, già manifestato in estate, è più forte che mai. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: mainoo - juventus
NM LIVE - Cammaroto: "Napoli, piace Norton-Cuffy, su di lui c'è anche la Juventus, c'è la tentazione Mainoo, ecco il punto su Mandragora" https://ift.tt/Pbhf1Mo - X Vai su X
Lettera alla #Juventus. Da chi non ce la fa più. Alla dirigenza della @juventus , @andagn e al socio @paoloardoino. Siamo stanchi. Stanchi di subire. Stanchi di aspettare. Stanchi di vedere la nostra storia calpestata mentre voi restate in silenzio. Abbiamo vist - facebook.com Vai su Facebook
Mainoo Juve: possibile addio al Manchester United a gennaio. In programma un incontro col club inglese, sirene di mezza Europa attente alla situazione. Ultimissimi aggiornamenti - Mainoo Juve: potrebbe lasciare il Manchester United a gennaio, previsto un confronto con il club inglese. Secondo juventusnews24.com
Mercato Juve, la rivelazione sull’obiettivo dei bianconeri riaccende la pista? «L’Italia sarebbe una destinazione gradita». Di chi si tratta e il punto sulla concorrenza - Ci sono novità per il grande talento Un talento ai margini, un futuro tutto da scrivere. Segnala juventusnews24.com