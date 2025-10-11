Mainoo Juventus la situazione potrebbe sbloccarsi a gennaio | l’Italia lo attira ma questa rivale è davanti a tutte Il punto

Mainoo Juventus, la situazione potrebbe sbloccarsi a gennaio: gli aggiornamenti sul calciatore accostato ai bianconeri. Un talento ai margini, un futuro tutto da scrivere. La situazione di Kobbie Mainoo al Manchester United è un caso di mercato che si infiamma. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il futuro del giovane centrocampista inglese verrà deciso a gennaio, e i club italiani, tra cui la Juventus, sono in allerta. Il giocatore, classe 2005, sta trovando pochissimo spazio con il tecnico Rúben Amorim e la sua frustrazione cresce. Il suo desiderio di andare in prestito per giocare con continuità, già manifestato in estate, è più forte che mai. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

