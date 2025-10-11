Main Event EPT di Malta | Italia aggrappata a Barone Segui la diretta

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri la flotta italiana di giocatori ancora impegnati nell'evento principale in quel di Malta è passata da sei a uno. Resta in gioco solo Alessandro Barone. Paolo Boi floppa tris ma nulla può contro Pardo. Segui su Gazzetta il day 5 in diretta streaming con commento in italiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

