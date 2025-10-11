Maignan via dal Milan? I rossoneri si cautelano e pensano già al sostituto | due nomi italiani e una sorpresa in caso di addio dell’obiettivo della Juventus La situazione

Maignan via dal Milan? Il club rossonero vuole cautelarsi e pensa già al possibile sostituto dell’ex obiettivo della Juve. Ecco cosa succede. Il futuro della porta del Milan è un rebus, e la dirigenza rossonera si muove d’anticipo. Con il rinnovo di Mike Maignan in fase di stallo, il club ha già avviato il casting per il suo possibile erede. E, come riporta La Gazzetta dello Sport, oltre alle piste “italiane”, spunta un nome nuovo e prestigioso dalla Bundesliga: Noah Atubolu. La pista tedesca: spunta Atubolu, il para-rigori. Noah Atubolu, portiere tedesco classe 2002 del Friburgo, è il nuovo nome sul taccuino del DS Igli Tare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Maignan via dal Milan? I rossoneri si cautelano e pensano già al sostituto: due nomi “italiani” e una sorpresa in caso di addio dell’obiettivo della Juventus. La situazione

Calciomercato.com – Perché Maignan, Alex Jimenez e Fofana saltano Arsenal-Milan

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Milan, si presenta Terracciano: «Quando ti chiama il Milan devi solo dire di sì. Maignan? Un grandissimo portiere, un campione»

Maignan verso l'addio, il Milan cerca il sostituto: occhi su Suzuki e Atubolu - X Vai su X

Il Milan pensa al dopo Maignan: il portiere verso l’addio da svincolato, rossoneri su Atubolu e Suzuki. Chi sarebbe l’uomo giusto per sostituire il francese? Il Milan si limita a osservare la situazione Maignan: un portiere in scadenza di contratto in scade - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Maignan va via a giugno? Tutti i nomi per la porta - Il francese ha il contratto in scadenza ed è monitorato da Chelsea e Bayern Monaco, i rossoneri sono già a caccia del sostituto Capitano, sì, ma anche in scadenza di contratto. Secondo msn.com

Maignan-Juve, possibilità concrete quelle dei bianconeri? La situazione sul portiere del Milan - Juve, tra rinnovo fermo e scenari di mercato: futuro in bilico per il portiere del Milan Il caso Maignan- Da calcionews24.com