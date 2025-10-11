Maignan nessun appuntamento con il Milan per il rinnovo | che impatto avrebbe perderlo a zero?

Pianetamilan.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuna buona notizia per il possibile rinnovo di contratto di Mike Maignan con il Milan. Che impatto economico avrebbe la partenza a zero?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Maignan Juve, il francese è sempre più lontano dal Milan: nessun appuntamento per il rinnovo, cosa filtra sul futuro del portiere

