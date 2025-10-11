Maignan Juventus concorrenza serratissima | la dirigenza bianconera dovrà fronteggiare due top club europei Chi pensa al portiere del Milan

Maignan Juventus, concorrenza serratissima: chi potrebbe pensare al portiere del Milan in caso di addio ai rossoneri la prossima estate a zero. L'assenza di trattative per il rinnovo di Mike Maignan con il Milan sta rapidamente trasformando il portiere in una delle grandi occasioni di calciomercato per l'estate, mettendo in allarme i maggiori club europei. Il contratto del francese è in scadenza a giugno 2026, e la mancanza di un appuntamento per discutere il prolungamento, come riportato da La Gazzetta dello Sport, fa presagire un addio quasi certo al club rossonero. Questa situazione ha scatenato un'immediata e agguerrita concorrenza tra alcune delle squadre più potenti del continente.

