Maignan Juve il francese è sempre più lontano dal Milan | nessun appuntamento per il rinnovo cosa filtra sul futuro del portiere

Maignan Juve, il portiere è sempre più lontano dal Milan a causa della mancata apertura di trattative per il rinnovo. La Juventus si unisce alla corsa. Il futuro di Mike Maignan al Milan è appeso a un filo e la Juventus sta seguendo con estremo interesse gli sviluppi sul fronte rossonero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il portiere francese, considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, è sempre più vicino all'addio. La ragione è chiara: non c'è stato nessun appuntamento fissato tra il club rossonero e l'entourage del giocatore per discutere il rinnovo del contratto, che è in scadenza a giugno 2026.

