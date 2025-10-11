Maignan alla Juve: il portiere francese potrebbe lasciare il Milan a parametro zero! Ecco quale sarebbe la destinazione più probabile ora. Un rinnovo in fase di stallo, un addio che non è più un’ipotesi remota e una suggestione che porta al mercato Juve. Il futuro di Mike Maignan al Milan è sempre più incerto. Dopo una fase in cui la firma sembrava a un passo, la trattativa per il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2026, si è bruscamente fermata. Rinnovo in stallo e il retroscena Chelsea. Secondo Matteo Moretto, sarebbe stato il Milan a prendere tempo, rallentando un processo che sembrava definito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Maignan alla Juve: potrebbe diventare un’occasione a zero, ma ad ora il futuro del portiere sembra andare in questa direzione. La rivelazione non lascia alcun dubbio!