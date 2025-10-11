Magico tramonto sulla Calabria con vista dal Salento

Da Roberto Oddi una foto scattata qualche sera addietro da Santa Maria al Bagno, che immortala uno splendido tramonto col sole che cala dietro i monti calabresi.La foto integrale di Roberto Oddi.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Magico tramonto sulla Calabria con vista dal Salento - Da Roberto Oddi una foto scattata qualche sera addietro da Santa Maria al Bagno, che immortala uno splendido tramonto col sole che cala dietro i monti calabresi. Da lecceprima.it

Gallipoli, sul tramonto rosso si stagliano le montagne della Calabria - Con lo sguardo fino all'altra sponda dello Jonio: dietro l'isola di Sant'Andrea, a scandire il confine tra mare e cielo, i monti della Calabria. Riporta quotidianodipuglia.it

