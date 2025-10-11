Madre scopre l'origine della strana abitudine della bimba | Imita lo zio con la sindrome di Down
Una mamma del Michigan ha scoperto che la figlia di quattro anni imitava lo zio con sindrome di Down prendendo profondi respiri per calmarsi, proprio come fa lui nei momenti di ansia. Il tenero gesto è diventato virale su TikTok: una piccola storia di empatia e amore che mostra come i bambini sappiano riconoscere e valorizzare le differenze con naturalezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: madre - scopre
La promessa: Jana scopre un indizio su sua madre mentre affronta la minaccia di Cruz
L'imperatrice va incontro al suo destino scritto nella storia. Nella serie diventa anche detective quando scopre chi ha ucciso la madre di Linda
Madre scopre frasi scandalose sul vestitino acquistato per la figlia piccola: “È stato inquietante”
In L’Attachement – La tenerezza interpreta una donna indipendente che scopre il bisogno dell’altro. E qui l'attrice riflette sul senso dell’amore, sull’essere madre, sul femminismo e su quella gentilezza che, dice, «oggi è diventata una parola rivoluzionaria» - facebook.com Vai su Facebook
Ferrara, padre scopre dal test del capello che il figlio di 10 anni è positivo alla cocaina: «È colpa della madre, devono affidarlo a me» - X Vai su X