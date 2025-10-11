Madre scopre l'origine della strana abitudine della bimba | Imita lo zio con la sindrome di Down

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mamma del Michigan ha scoperto che la figlia di quattro anni imitava lo zio con sindrome di Down prendendo profondi respiri per calmarsi, proprio come fa lui nei momenti di ansia. Il tenero gesto è diventato virale su TikTok: una piccola storia di empatia e amore che mostra come i bambini sappiano riconoscere e valorizzare le differenze con naturalezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

