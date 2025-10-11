Madre ottantenne e figlio investiti da scooter a Casnigo | lei resta in gravi condizioni

Ecodibergamo.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INCIDENTE. I due erano impegnati a sistemare la siepe della loro abitazione. Il motociclista ha perso il controllo e li ha travolti: era positivo all’alcol. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

