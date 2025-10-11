Madre ottantenne e figlio investiti da scooter a Casnigo | lei resta in gravi condizioni

L’INCIDENTE. I due erano impegnati a sistemare la siepe della loro abitazione. Il motociclista ha perso il controllo e li ha travolti: era positivo all’alcol. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Madre ottantenne e figlio investiti da scooter a Casnigo: lei resta in gravi condizioni

In questa notizia si parla di: madre - ottantenne

Piglio – Picchia la madre ottantenne e disabile, il giudice lo condanna a tre anni di carcere Anziana di ottanta anni e | http://tg24.info | https://tg24.info/piglio-picchia-la-madre-ottantenne-e-disabile-il-giudice-lo-condanna-a-tre-anni-di-carcere/?utm_source=twitt - X Vai su X

#Piglio – Picchia la madre ottantenne e disabile, il giudice lo condanna a tre anni di carcere | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #picchialamadre #condannatoaanni Vai su Facebook

Madre ottantenne e figlio investiti da scooter a Casnigo: lei è grave - Il motociclista ha perso il controllo e li ha travolti: era positivo all’alcol. Da ecodibergamo.it

Madre e figlio investiti, bimbo sottoposto a un delicato intervento - E' stato sottoposto a un delicato intervento nella notte il bambino di 7 anni travolto ad Adria (Rovigo) mentre era in bicicletta assieme alla madre da un'automobile alla cui guida c'era un uomo di 70 ... Si legge su ansa.it