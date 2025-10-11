Madagascar | tensione alta nella capitale una parte dell' esercito si schiera coi manifestanti
Un contingente dell'esercito del Madagascar nei pressi della capitale Antananarivo ha lanciato un appello ai soldati e unità di sicurezza a "unire le forze" e a "rifiutare l'ordine di sparare" sui manifestanti. "Uniamo le forze, militari, gendarmi e polizia, e rifiutiamo di essere pagati per sparare ai nostri amici, ai nostri fratelli e alle nostre sorelle", hanno dichiarato i soldati di una grande base militare nel distretto di Soanierana, alla periferia di Antananarivo, in un video diffuso sabato. La base militare di Soanierana, nel 2009, guidò un ammutinamento durante una rivolta popolare che portò al potere l'attuale presidente, Andry Rajoelina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Madagascar in rivolta. Coprifuoco e tensione ad Antananarivo. La Gen Z in rivolta dopo una giornata di proteste esplose per i continui blackout e la carenza d'acqua il governo ha ora imposto il coprifuoco Gas lacrimogeni, proiettili di gomma, barricate in fiam
MADAGASCAR. Scontri nella capitale - Sono 37 i corpi senza vita ritrovati dai vigili del fuoco ad Antananarivo, la capitale del Madagascar, dopo l'incendio di ieri in un centro commerciale nella capitale preso da assalto da ...