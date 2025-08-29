Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
The Walking Dead 3: Daryl Dixon, AMC regala una scena del season finale e un video dal set della stagione 4 movieplayer.it
LIVE Estonia-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: si parte oasport.it
Gaza: ostaggi liberi in poche ore. Trump a Sharm con arabi e europei (anche Meloni). Ma Hamas non lascia le ... firenzepost.it
Virginia Mihajlovi? a Verissimo: l’eco di Siniša nei giorni di festa sbircialanotizia.it
WWE: Il pubblico chiede Edge vs John Cena, ma Triple H glissa: “Alcuni match non sono possibili” zonawrestling.net
Estonia-Italia: dove vederla, orario e formazioni ufficiali. Gattuso conferma Kean-Retegui, Raspadori e ... ilmessaggero.it
Madagascar, proteste contro il presidente: tensione altissima, parte dell'esercito si schiera coi manifestanti
I dimostranti marciano insieme ai militari delle forze d'élite Capsat, che in precedenza aveva dichi... ► tgcom24.mediaset.it
Estonia Italia 0 1 LIVE: gol di Kean!
A Tallin il match per le qualificazioni Mondiali del 2026: Estonia Italia: sintesi, tabellino, risu... ► calcionews24.com
La Norvegia travolge Israele e vede la qualificazione al Mondiale
AGI - La Norvegia travolge Israele 5-0 e mette una seria ipoteca sulla qualificazione ai prossimi M... ► agi.it
Vela, Germani Caruso seste dopo il secondo giorno di Medal Series ai Mondiali 49erFx
?Va in archivio un penultimo giorno di competizioni difficile per Jana Germani-Bianca Caruso, duo i... ► oasport.it
Traffico Roma del 11 10 2025 ore 20:30
Luceverde Roma a Ostia domani domenica 12 ottobre dalle 8 alle 14:30 si svolgerà una manifestazione... ► romadailynews.it
La via della spada tra Oriente e Occidente
L'Associazione Archeosofica torna a Parma con un nuovo progetto culturale: "La via degli eroi".Il ... ► parmatoday.it
Paolo Belli, la malattia della moglie è stata devastante: la tragedia che ha colpito la sua famiglia
Paolo Belli apre il suo cuore e racconta la tragedia vissuta in famiglia con la devastante malattia... ► donnapop.it
Camminare veloce è una ‘medicina’, lo studio: bastano 15 minuti al giorno
(Adnkronos) – Camminare fa bene. Camminare velocemente, ancora meglio. La classica passeggiata può a... ► periodicodaily.com
In Fiera torna il Fovea Tattoo Festival
Dal 17 al 19 ottobre, Foggia si prepara ad accogliere il Fovea Tattoo Festival, un evento che cele... ► foggiatoday.it
L’Inter e il Record Cosmopolita del 2016
8Inter, mai senza Maicon: il Colosso della fascia destraFin dalla sua fondazione nel 1908, avvenuta... ► ilprimatonazionale.i
Torna subito al Milan, c’è la conferma dall’alto: ha deciso tutto lui
Sembra che ci sia un calciatore pronto a tornare subito al Milan, la conferma arriva dall’alto e la... ► tvplay.it
Dodici mesi per riformare i commercialisti, ma è scontro nella categoria. Il presidente Anc Cuchel: “Valorizzare il ruolo, non gli interessi di pochi”
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge delega sulla riforma dell’ordinamento de... ► notizie.com
Estonia Italia, Gattuso super offensivo con Orsolini, Raspadori, Kean e Retegui | Diretta 0 0
Gli azzurri vogliono blindare il secondo posto, la Norvegia capolista sempre più lontana dopo la ... ► corriere.it
Gaza, i camion con gli aiuti entrano nell'enclave | Dopo la tregua già rientrati 500mila palestinesi | Hamas: "Assurdo pensare che lasceremo la Striscia"
I fondamentalisti frenano sulla "tutela straniera" e sul disarmo totale. Si ipotizza il coinvolgimen... ► tgcom24.mediaset.it
Orrore a Ravenna, 14enne accoltella i genitori nel sonno. Le inquietanti ricerche fatte sul web
Choc a Ravenna, dove una coppia di coniugi è stata accoltellata dal figlio di 14 anni. Il ragazzo, ... ► ilgiornale.it
Norvegia sempre più vicina alla qualificazione diretta! Schiantato l’Israele per 5 0 con Haaland in versione… Dovbyk: cosa è successo e cosa cambia per l’Italia
di Redazione JuventusNews24Norvegia sempre più vicina alla qualificazione diretta: tutti gli aggiorn... ► juventusnews24.com
Vlahovic Bayern Monaco, i tedeschi fanno sul serio per l’attaccante della Juve: ci sono stati già dei contati? L’indiscrezione e le ultimissime novità
di Redazione JuventusNews24Vlahovic Bayern Monaco, i tedeschi fanno sul serio per l’attaccante della... ► juventusnews24.com
Pranzo neroverde in attesa del derby con il Chions
Domenica 12 ottobre il Pordenone Fc presenterà alle famiglie e ai tifosi il proprio Settore giovan... ► pordenonetoday.it
Koopmeiners, ora è finita: a gennaio scambio, resta in Serie A
Il centrocampista olandese proprio non decolla in bianconero e la sua avventura può arrivare al cap... ► calciomercato.it
Islanda Francia (Qualificazioni Mondiali Europa, 13 10 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Bleus corsari ma subendo almeno un gol
Dopo aver regolato l’Azerbaigian senza troppi problemi la Francia di Deschamps potrebbe già staccar... ► infobetting.com
Moda Sostenibile: Il Futuro dell’Industria della Moda e le sue Innovazioni
La moda sostenibile sta trasformando radicalmente l'industria dell'abbigliamento. Scopri le ultime ... ► donnemagazine.it
Forlì Ternana 1 1, gran sinistro di Ferrante
Forlì, 11 ottobre 2025 – Un gran gol di Ferrante rimette in piedi il risultato per i rossoverdi, ch... ► sport.quotidiano.net
Virginia Mihajlovi? a Verissimo: l’eco di Siniša nei giorni di festa
Nel pomeriggio di sabato 11 ottobre, nello studio di Verissimo, Virginia Mihajlovi? ha condiviso un... ► sbircialanotizia.it
Donadoni: “Ho visto un bel Milan. L’inizio è ottimo e fa ben sperare”
Roberto Donadoni, storico centrocampista rossonero, ha parlato dell'inizio di stagione del Milan di ... ► pianetamilan.it
Passaporti: addio al timbro per i viaggiatori extra Ue. Nuove regole dal 12 ottobre
A partire da domani, domenica 12 ottobre 2025, dire addio al classico timbro sul passaporto diventa... ► firenzepost.it
Estonia Italia 0 1 LIVE: Kean manda subito avanti gli Azzurri dopo un bell’inizio
di Redazione JuventusNews24Estonia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del... ► juventusnews24.com
Due sparatorie a poche ore di distanza: quattro morti negli Stati Uniti, feriti in Germania
Due episodi di violenza armata hanno sconvolto, a poche ore di distanza, gli Stati Uniti e la Germa... ► laprimapagina.it
Incendio al Comune di Moschiano: identificato il presunto responsabile
Tempo di lettura: < 1 minutoA meno di 24 ore dal principio d’incendio che, nella tarda serata d... ► anteprima24.it
LIVE Estonia Italia 0 0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: si parte
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.37 Di Lorenzo sulla destra agirà sia da terzino che da... ► oasport.it
Energia e rabbia, l’Olimpia Milano è troppo forte: Varese si arrende nel derby
Varese, 11 ottobre 2025 – L’Olimpia doveva vincere e lo ha fatto in modo netto e convincente. È Mil... ► sport.quotidiano.net
Degrado a Foggia, la testimonianza di un vigile: "Qui c'è tutto e di più"
Macchine senza assicurazioni, ciclomotori senza assicurazione, con extracomunitari che camminano con... ► tgcom24.mediaset.it
Esercito e strade chiuse: ecco la probabile location dove alloggerà la nazionale israeliana
Prima sono comparsi i segnali stradali temporanei, pali removibili con il divieto di sosta e trans... ► udinetoday.it
Flavia Pennetta e Sarah Toscano, tra sport e musica: "Il tennis è scuola di vita"
L'ex campionessa Slam dialoga con la cantante il cui nuovo brano si chiama, non a caso, "Match point... ► gazzetta.it
Gaza, Hamas rifiuta il disarmo: “È fuori discussione”. Bbc: “Il gruppo ha richiamato già 7mila miliziani dopo il ritiro israeliano”
Mentre centinaia di migliaia di palestinesi rientrano a Gaza City dopo l’annuncio della tregua, Ham... ► ilfattoquotidiano.it
Nazionale, occhi puntati sui rossoneri: ecco chi potrebbe scendere in campo
Riflettori puntati sulle Nazionali: ecco quali saranno i calciatori del Milan impegnati con le magli... ► pianetamilan.it
Matthaus: "Dissi no al Milan. Il Trap mi chiamò: 'Ho bisogno di te per vincere'. E vincemmo"
Che entusiasmo a Trento per Lothar che firma autografi per 45': "Abbiamo dato tutto per l’Inter e la... ► gazzetta.it
Scomparso da Roma il 21enne Leo Artin Boschin, sui social gli appelli per trovarlo
(Adnkronos) – Non si hanno più notizie di Leo Artin Boschin, un giovane di 21 anni scomparso a Roma ... ► periodicodaily.com
Matthaus svela il retroscena: «Anche la Juve era interessata a me, ecco perché scelsi l’Inter. Trapattoni mi paragonò a Platini e Maradona? Ecco cosa gli dissi»
di Redazione JuventusNews24Matthaus svela il retroscena a sorpresa sull’interesse dei bianconeri per... ► juventusnews24.com
Italia, riecco l’incubo playoff. In semifinale contro una tra Galles, Romania, Irlanda del Nord e Moldova
Il miracolo Israele in Norvegia non c’è stato: la vittoria degli scandinavi chiude le porte al prim... ► ilnapolista.it
La Ternana impone il primo pari della stagione al Forlì
Primo pari stagionale per il Forlì che al "Morgagni" impatta 1 a 1 contro la Ternana; vantaggio bi... ► forlitoday.it
Uomini e Donne, nuovo amore per Brando Ephrikian? Lui fa chiarezza
Da settimane circola voce che Brando Ephrikian abbia ritrovato dopo Raffaella Scuotto, conosciuta a... ► anticipazionitv.it
Andrea Carnevale a Verissimo: una ferita che chiede giustizia
Oggi, sabato 11 ottobre 2025, Andrea Carnevale torna in televisione per aprire una ferita che non s... ► sbircialanotizia.it
Subito un podio per l’Italia negli sport invernali! Pietro Sighel secondo nei 500 a Montreal, bene anche Nadalini
La stagione degli sport invernali si apre subito con un podio per l’Italia. Pietro Sighel ha conclu... ► oasport.it
LIVE Estonia Italia 0 1, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Kean sblocca la partita!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13? Sinistro di Dimarco ribattuto dalla difesa, sul contr... ► oasport.it
Lavori a San Zeno, Borgo a Giovi e Ceciliano
Arezzo, 11 novembre 2025 – Lavori a San Zeno, Borgo a Giovi e Cecilian o. Le modifiche alla circol... ► lanazione.it
Estonia Italia 0 0 LIVE: inizia il match!
A Tallin il match per le qualificazioni Mondiali del 2026: Estonia Italia: sintesi, tabellino, risu... ► calcionews24.com
Witkoff, Kushner e Ivanka Trump a Tel Aviv sulla piazza degli ostaggi: «L'incubo è finito». Applausi per Trump, fischi a Netanyahu
Haaretz: «400 mila persone in piazza». Witkoff: «Il vostro coraggio ha mosso il mondo, questa pac... ► corriere.it
Il Paradiso delle Signore si ferma: la decisione della Rai è definitiva
La decisione della Rai ha lasciato tutti spiazzati per lo stravolgimento della programmazione telev... ► temporeale.info
Questo potente tablet con tastiera, mouse e penna costa meno di 200€
Scopriamo le caratteristiche tecniche del Tablet TABWEE T60 Pro e le offerte attive su Amazon. L'ar... ► lucascialo.it
Juventus: Endrick Felipe potrebbe essere prestato a gennaio
Un talento in cerca di spazio Endrick Felipe Moreira de Sousa, il brasiliano classe 2006 acquistat... ► ilprimatonazionale.i
Nusco celebra la vita di Carmela Delle Gatti: un secolo di memoria, speranza e comunità
Cento anni non sono solo un numero. Sono una storia che continua, un frammento di tempo che attrav... ► avellinotoday.it
Mainoo – Napoli, Fabrizio Romano conferma: i tifosi già sognano
L’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, è tornato a parlare di Kobbie Mainoo, calciatore di pr... ► spazionapoli.it
DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Estonia Italia 0 1: la sblocca Moise Kean! – LIVE
Dopo la vittoria al cardiopalma contro Israele, gli azzurri tornano in campo di nuovo in trasferta ... ► calciomercato.it
Estonia Italia, diretta match qualificazioni Mondiali 2026
(Adnkronos) – Italia in campo a Tallinn contro l'Estonia oggi 11 ottobre per il match valido per il ... ► periodicodaily.com
Presidio davanti al municipio: "Basta privatizzazioni, la sanità è un bene pubblico"
Si è svolto sabato 11 ottobre alle 10 in piazza San Marco il presidio “contro la svendita del serv... ► pordenonetoday.it
Abodi confessa: «La pace è l’obiettivo, ma il calcio deve restare un gioco. La prossimità credo aiuti»
di Redazione Inter News 24Abodi al Festival dello Sport ha parlato ai microfoni di SportMediaset rig... ► internews24.com
Estonia Italia formazioni ufficiali: una sorpresa da Gattuso
Le formazioni ufficiali di Estonia-Italia ci regalano una sorpresa direttamente da Gennaro Gattuso,... ► tvplay.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 11 10 2025 ore 20:25
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della re... ► romadailynews.it
Marco Risi: «Da piccolo il cinema mi spaventò. Papà Dino sul set era una belva»
Il regista figlio d’arte: «Il babbo restò perplesso dal mio primo film, poi grazie a “Mery per semp... ► laverita.info
LIVE Estonia Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Kean e Retegui confermati titolari
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.20 Gattuso punta ancora Kean e Retegui in attacco con ... ► oasport.it
L'Intrepida 2025, la cicloturistica non agonistica su bici d'epoca
Arezzo, 11 ottobre 2025 – Si è svolta ieri sera all'interno della meravigliosa Villa Gennaioli la c... ► lanazione.it
Active Zone: camminata, workout e respirazione nell’ultima giornata al Festival dello Sport
Ancora 6 eventi a Piazza Dante: si parte con la Cisalfa Active Walk e poi tanto fitness fino alla ch... ► gazzetta.it