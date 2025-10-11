Madagascar proteste contro il presidente | tensione altissima parte dell' esercito si schiera coi manifestanti

I dimostranti marciano insieme ai militari delle forze d'élite Capsat, che in precedenza aveva dichiarato che non avrebbe sparato sulla folla. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Madagascar, dopo anni di blackout, acqua razionata e ingiustizia sociale le proteste dei giovani esplodono anche qui

Madagascar, l’ondata delle proteste travolge il governo: in bilico l’isola su cui puntano India e Cina

Madagascar: il presidente scioglie il governo dopo giorni di proteste  

madagascar proteste contro presidenteLe proteste giovanili in Madagascar si intensificano contro il presidente Rajoelina - La situazione in Madagascar sta vivendo un momento di crescente tensione, mentre i giovani del paese si mobilitano per chiedere le dimissioni del presidente Andry Rajoelina. Da notizie.it

madagascar proteste contro presidenteProteste dei Giovani in Madagascar: La Rivolta Contro il Governo di Rajoelina - La situazione in Madagascar sta diventando sempre più tesa, con giovani attivisti che richiedono un passo indietro del presidente. Scrive notizie.it

