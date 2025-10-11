Madagascar proteste contro il presidente | tensione altissima parte dell' esercito si schiera coi manifestanti
I dimostranti marciano insieme ai militari delle forze d'élite Capsat, che in precedenza aveva dichiarato che non avrebbe sparato sulla folla. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Madagascar, dopo anni di blackout, acqua razionata e ingiustizia sociale le proteste dei giovani esplodono anche qui
