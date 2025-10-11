Madagascar possibile colpo di Stato | deposto il presidente | Proteste e tensione altissima parte dell' esercito si schiera coi manifestanti

I dimostranti hanno marciato insieme ai militari delle forze d'élite Capsat, che nel 2009 attuarono un altro golpe portando al potere proprio il deposto Andry Rajoelina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Madagascar, possibile colpo di Stato: deposto il presidente | Proteste e tensione altissima, parte dell'esercito si schiera coi manifestanti

In questa notizia si parla di: madagascar - possibile

Buon giorno E' meglio arrivare in Madagascar con il visto di ingresso gia' fatto o va bene anche farlo in aeroporto? E' possibile estendere il visto una volta entrati? Quali sono i costi? Grazie :) - facebook.com Vai su Facebook

Madagascar, proteste contro il presidente: tensione altissima, parte dell'esercito si schiera coi manifestanti - Il Madagascar è da giorni teatro di violente proteste contro il presidente Andry Rajoelina, che hanno già provocato la caduta del governo. Lo riporta msn.com

Bolsonaro condannato per il tentato colpo di Stato: le pene inflitte, le pressioni Usa e le ragioni dietro la sentenza - L'accusa nei suoi confronti è di aver tentato un colpo di Stato ai danni dell'attuale presidente brasiliano, Inácio Lula Da Silva, dopo che questi ha vinto le elezioni presidenziali. Riporta notizie.tiscali.it