Macron vuol fare danni fino alla fine Si gioca l’ultimo premier-figurina

11 ott 2025

Una valanga di compromessi per evitare lo scioglimento dell’Assemblea nazionale e, quindi, le elezioni. L’Eliseo fugge dalle urne, ignora Rn e La France Insoumise e manda alla sbaraglio un nuovo primo ministro. 🔗 Leggi su Laverita.info

