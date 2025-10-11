Macron tenta il Lecornu bis

Lidentita.it | 11 ott 2025

macron tenta il lecornu bis

Macron non trova pace, tenta di ritagliarsi un ruolo chiave sull’Ucraina, ma il Consiglio Ue sposa la linea Meloni

Dimissioni Lecornu, Macron tenta un'ultima carta: chiede al premier di condurre gli ultimi negoziati fino a mercoledì

Crisi politica in Francia, Lecornu tenta un ultima mediazione per dare vita al governo. E Macron promette che in caso di fallimento assumerà le proprie responsabilità

macron tenta lecornu bisMossa di Macron, Lecornu scelto di nuovo come premier: "Accetto per dovere". Il nodo della manovra e la sfiducia dei partiti - Tra le proteste del Rassemblement National e della sinistra francese Macron ci riprova. Segnala europa.today.it

macron tenta lecornu bisFrancia, Macron non si rassegna e rinomina Lecornu: delusi anche i fedelissimi. E Le Pen vola nei sondaggi - Dopo un’ennesima giornata politica al cardiopalma alle dieci di ieri sera Macron ha ridato l’incarico a Sébastien Lecornu, il fedelissimo già nominato un mese fa ... Come scrive ilmessaggero.it

