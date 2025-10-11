Macron tenta il Lecornu bis

Macron non trova pace, tenta di ritagliarsi un ruolo chiave sull’Ucraina, ma il Consiglio Ue sposa la linea Meloni

Dimissioni Lecornu, Macron tenta un'ultima carta: chiede al premier di condurre gli ultimi negoziati fino a mercoledì

Crisi politica in Francia, Lecornu tenta un ultima mediazione per dare vita al governo. E Macron promette che in caso di fallimento assumerà le proprie responsabilità

Il tramonto di Macron Solo nell'ultimo anno la Francia ha tentato la costituzione di tre governi, un naufragio che ha contribuito a rafforzare la crisi politica, istituzionale, economica, finanziaria, m

Il premier dimissionario Lecornu tenta di uscire dall'angolo della crisi francese con delle consultazioni lampo: secondo il fedelissimo di Macron è possibile il rimpasto per un "governo di scopo" ed evitare il nuovo voto

Mossa di Macron, Lecornu scelto di nuovo come premier: "Accetto per dovere". Il nodo della manovra e la sfiducia dei partiti - Tra le proteste del Rassemblement National e della sinistra francese Macron ci riprova.

Francia, Macron non si rassegna e rinomina Lecornu: delusi anche i fedelissimi. E Le Pen vola nei sondaggi - Dopo un'ennesima giornata politica al cardiopalmo alle dieci di ieri sera Macron ha ridato l'incarico a Sébastien Lecornu, il fedelissimo già nominato un mese fa ...