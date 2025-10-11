Lecornu dopo Lecornu: al termine di una settimana di psicodramma politico, la Francia torna al punto di partenza. Il presidente Emmanuel Macron ha nuovamente nominato Sébastien Lecornu (assieme a Macron nella foto) come primo ministro, dandogli "carta bianca" per formare un nuovo governo. "Accetto – per dovere – la missione affidatami dal Presidente della Repubblica di fare tutto il possibile per dotare la Francia di un budget entro fine anno e di affrontare i problemi quotidiani dei nostri connazionali", ha scritto Lecornu su X subito dopo la riconferma a Matignon. "Farò di tutto per riuscire in questa missione: dobbiamo porre fine a questa crisi politica, che sta esasperando il popolo francese, e a questa instabilità, che è dannosa per l’immagine della Francia e per i suoi interessi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Macron ridà l’incarico a Lecornu. Le Pen e la sinistra: niente fiducia