Macron reincarica Lecornu la prima uscita da primo ministro confermato
Milano, 11 ott. (askanews) - Il Primo Ministro francese Sébastien Lecornu ha effettuato la sua prima visita alla stazione di polizia di L'Ha -les-Roses, un sobborgo di Parigi, dopo che Emmanuel Macron ha finalmente riconfermato il suo fedele luogotenente a Matignon venerdì sera. Ancora una volta sotto la minaccia di censura dopo la sua tanto criticata riconferma, Sébastien Lecornu deve formare il suo nuovo governo in tempi estremamente brevi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
