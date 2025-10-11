Macron non molla | insiste con Lecornu

Fine giornata, ma non fine crisi per la Francia. Il nome del nuovo premier è arrivato sul filo delle dieci di sera, solo che è ancora lui e così con il più classico dei «rieccolo» si presenta Sebastien Lecornu. Tutto in pochi giorni, dalle dimissioni al nuovo incarico. È un po' come sbattere la testa contro un muro. «Accetto per dovere - dice con un messaggio social su X - Farò tutto il possibile per dotare la Francia di un bilancio entro la fine dell'anno e di affrontare i problemi quotidiani dei nostri connazionali». Un momento di «responsabilità collettiva». Così Emmanuel Macron aveva invitato i partiti francesi ieri all'Eliseo, ad eccezione del Rassemblement national di Marine Le Pen e della France Insoumise, la sinistra di Jean-Luc Mélenchon. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

