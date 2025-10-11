Macron in tilt | cosa ci insegna la crisi repubblicana

Ilgiornale.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La crisi politica che sta attraversando la Francia è certamente anche il frutto degli errori di Macron. Ancor prima, di una sconsiderata riforma che, facendo coincidere il mandato del Presidente con la durata della legislatura, ha privato il sistema istituzionale di gran parte della sua originaria elasticità. La rinunzia di Lecornu segna però l'aggravarsi della crisi. Per questo, indipendentemente da ciò che accadrà nei prossimi giorni, s'impone una riflessione di fondo su aspetti meno contingenti. La V Repubblica è il sistema che ha portato la stabilità politica oltralpe. Solo qualche anno fa veniva considerata "una splendida sessantenne". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

macron in tilt cosa ci insegna la crisi repubblicana

© Ilgiornale.it - Macron in tilt: cosa ci insegna la crisi repubblicana

In questa notizia si parla di: macron - tilt

Riforme flop e azzardi politici. La scia di errori di Macron che ha mandato il Paese in tilt

Parigi in tilt: cade Lecornu, Macron senza rete

Meloni più forte con Macron e Merz in tilt

Macron in tilt: cosa ci insegna la crisi repubblicana - La V Repubblica è il sistema che ha portato la stabilità politica oltralpe. Lo riporta msn.com

Salvini-Macron, cosa è successo? Il vicepremier: «È un po' troppo permaloso. Vada lui in guerra». La Francia convoca l'ambasciatrice italiana - La notizia arriva a tarda sera dai media francesi: l’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro è stata convocata dal governo parigino a seguito ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Macron Tilt Cosa Insegna