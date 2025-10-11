Macron ha di nuovo incaricato Sébastien Lecornu che si era dimesso lunedì di formare il governo

Emmanuel Macron ha nuovamente incaricato come primo ministro Sébastien Lecornu, che si era dimesso lunedì dopo che non era riuscito a ottenere il consenso sufficiente per formare un nuovo governo, sia in parlamento, che all’interno della coalizione del presidente. Quest’ultimo gli aveva chiesto di restare nelle sue funzioni fino a mercoledì, annunciando che avrebbe preso una decisione definitiva entro venerdì sera. Macron si trovava di fronte a un bivio: avrebbe potuto nominare un nuovo premier, indire elezioni anticipate -in un momento storico in cui il Rassemblement National è nettamente avanti nei sondaggi- o dimettersi, opzione da lui sempre esclusa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

