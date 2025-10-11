Macron ha di nuovo incaricato Sébastien Lecornu che si era dimesso lunedì di formare il governo
Emmanuel Macron ha nuovamente incaricato come primo ministro Sébastien Lecornu, che si era dimesso lunedì dopo che non era riuscito a ottenere il consenso sufficiente per formare un nuovo governo, sia in parlamento, che all’interno della coalizione del presidente. Quest’ultimo gli aveva chiesto di restare nelle sue funzioni fino a mercoledì, annunciando che avrebbe preso una decisione definitiva entro venerdì sera. Macron si trovava di fronte a un bivio: avrebbe potuto nominare un nuovo premier, indire elezioni anticipate -in un momento storico in cui il Rassemblement National è nettamente avanti nei sondaggi- o dimettersi, opzione da lui sempre esclusa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: macron - nuovo
Gaza, nuovo stop alle trattative. Gli Usa: «Hamas non è seria» | Macron: «La Francia riconoscerà lo Stato della Palestina»
Gaza, nuovo stop alle trattative. Gli Usa: «Hamas non è seria» | Macron: «La Francia riconoscerà lo Stato della Palestina»
Dalla Lega nuovo attacco a Macron. Meloni ordina: disinnescare il «caso»
Francia, Macron ci riprova con un nuovo incarico a Lecornu - X Vai su X
Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato di nuovo Sebastien Lecornu come primo ministro. Lo annuncia l'Eliseo. Il presidente del Consiglio dimissionario è stato nuovamente indicato dal presidente francese di formare il nuovo governo. «Accetto Vai su Facebook
CRISI FRANCIA/ Di nuovo Lecornu: Macron all’ultima consultazione “contro-democratica” - Macron ha nuovamente incaricato Lecornu dopo avere ascoltato tutte le forze politiche tranne il Rassemblement National. Scrive ilsussidiario.net
Mossa di Macron, Lecornu scelto di nuovo come premier: "Accetto per dovere". Il nodo della manovra e la sfiducia dei partiti - Tra le proteste del Rassemblement National e della sinistra francese Macron ci riprova. Secondo europa.today.it