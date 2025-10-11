Macron e il gioco delle tre carte la stampa straniera lo fa a pezzi | E’ crisi infinita siamo all’autodissoluzione

Sébastien Lecornu ritorna a Matignon. In realtà, non se n’è mai davvero andato. Emmanuel Macron, prigioniero di un equilibrio che non regge e di una maggioranza che non esiste, ha scelto di riconfermare il suo “ monaco-soldato ” dopo averne accettato le dimissioni appena quattro giorni prima. La Francia, intanto, trattiene il respiro: « Una decisione shock », titola la Cnn; The Guardian parla di una mossa «senza precedenti »; la Frankfurter Allgemeine Zeitung riassume il paradosso: « Un presidente senza popolo ». “Auto-dissolversi per non dissolvere”. Il gesto non chiude nulla: apre tutto. E restituisce l’immagine di un potere che gira su sé stesso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

