Sébastien Lecornu ritorna a Matignon. In realtà, non se n’è mai davvero andato. Emmanuel Macron, prigioniero di un equilibrio che non regge e di una maggioranza che non esiste, ha scelto di riconfermare il suo “ monaco-soldato ” dopo averne accettato le dimissioni appena quattro giorni prima. La Francia, intanto, trattiene il respiro: « Una decisione shock », titola la Cnn; The Guardian parla di una mossa «senza precedenti »; la Frankfurter Allgemeine Zeitung riassume il paradosso: « Un presidente senza popolo ». “Auto-dissolversi per non dissolvere”. Il gesto non chiude nulla: apre tutto. E restituisce l’immagine di un potere che gira su sé stesso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Macron e il gioco delle tre carte, la stampa straniera lo fa a pezzi: “E’ crisi infinita, siamo all’autodissoluzione”