Machado Trump e Maduro | è un Nobel in conto terzi L' editoriale di Cerno
Siccome ormai essere bianchi, repubblicani e ricchi è un'onta e il premio Nobel da parecchi anni fa abbastanza ridere era ovvio che non avevano le palle per darlo a chi lo meritava: Donald Trump. Non solo ha aperto la via di pace a Gaza mentre in Europa si mettevano a ferro e fuoco le città, si insultavano gli ebrei e si davano lezioni di Palestina ai palestinesi, ma ha anche messo pace alla democrazia che ormai si stava chiedendo che senso avesse continuare ad esistere visto che i governi eletti vengono sistematicamente messi al bando da interessi esteri e sistemi di potere. Ma se proprio volevamo essere certi che l'Accademia Reale svedese delle Scienze voleva darlo a Trump ma non aveva il coraggio eccola: hanno premiato Maria Corina Machado che vive da latitante a causa del regime di Maduro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: machado - trump
A Maria Corina Machado il premio Nobel per la Pace. Beffato Donald Trump
Nobel per la Pace 2025 a Maria Corina Machado, l’anti-Maduro che beffa anche Trump
Nobel per la Pace a María Corina Machado, attivista venezuelana anti-Maduro. Il Comitato: "Trump? Operiamo con integrità"
Perché il Nobel a Machado non è un boccone amaro per Trump La pasionaria anti-Maduro è un'amica del segretario di Stato americano, Rubio, e ha venature populiste In Venezuela è stata vittima di una persecuzione politica durissima @luciacapuzzi1 - X Vai su X
L'assegnazione del premio Nobel per la Pace alla leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado è stata accolta con favore da molte personalità di spicco e politici all'interno dell'Ue. La Casa Bianca ha invece criticato la decisione, con Trump ch - facebook.com Vai su Facebook
Nobel per la pace, l'ira di Trump: "Scelta politica". Sinistra pro-Maduro allo scoperto su Machado - Nel giorno in cui si segna un passo forse decisivo per la pace a Gaza e in Medio Oriente tra Israele e Hamas, sulla spinta dell'iniziativa del ... Da iltempo.it
Nobel per la pace a Machado, leader anti-Maduro. E lei lo dedica a Trump - "Una paladina della pace coraggiosa e impegnata, una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un'oscurità ... Come scrive iltempo.it