Machado Trump e Maduro | è un Nobel in conto terzi L' editoriale di Cerno

Siccome ormai essere bianchi, repubblicani e ricchi è un'onta e il premio Nobel da parecchi anni fa abbastanza ridere era ovvio che non avevano le palle per darlo a chi lo meritava: Donald Trump. Non solo ha aperto la via di pace a Gaza mentre in Europa si mettevano a ferro e fuoco le città, si insultavano gli ebrei e si davano lezioni di Palestina ai palestinesi, ma ha anche messo pace alla democrazia che ormai si stava chiedendo che senso avesse continuare ad esistere visto che i governi eletti vengono sistematicamente messi al bando da interessi esteri e sistemi di potere. Ma se proprio volevamo essere certi che l'Accademia Reale svedese delle Scienze voleva darlo a Trump ma non aveva il coraggio eccola: hanno premiato Maria Corina Machado che vive da latitante a causa del regime di Maduro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

