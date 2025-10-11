Machado la Nobel trumpiana che scontenta Trump

La leader dell'opposizione venezuelana nei mesi scorsi è stata elogiata da Trump e Rubio ma dalla Casa Bianca non è arrivato nessun commento dopo l'annuncio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Nobel per la pace a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione in Venezuela

María Corina Machado ha vinto il Premio Nobel per la Pace

A Maria Corina Machado il premio Nobel per la Pace

