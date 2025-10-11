Machado la Nobel trumpiana che scontenta Trump
La leader dell'opposizione venezuelana nei mesi scorsi è stata elogiata da Trump e Rubio ma dalla Casa Bianca non è arrivato nessun commento dopo l'annuncio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: machado - nobel
Il Nobel per la pace a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione in Venezuela
María Corina Machado ha vinto il Premio Nobel per la Pace
A Maria Corina Machado il premio Nobel per la Pace
La Nobel Machado, l’imprenditrice di successo che in Venezuela ha rifiutato l’esilio. La «Libertadora»: diventerò presidente - X Vai su X
La politica venezuelana María Corina Machado ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace 2025, in riconoscimento alla sua lotta per la democrazia e i diritti umani in Venezuela - facebook.com Vai su Facebook