Macerie e devastazione le condizioni dell’ospedale pediatrico di Gaza City dopo il cessate il fuoco – Video

L’ ospedale pediatrico e oncologico al-Rantisi di Gaza City appare come un campo di rovine: letti rovesciati, attrezzature mediche sparse e reparti devastati testimoniano la violenza delle ultime settimane di bombardamenti israeliani. La struttura, un tempo punto di riferimento per i bambini malati, è oggi un simbolo della distruzione che ha colpito la città. Venerdì Israele ha annunciato un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e l’avvio del ritiro parziale delle truppe. Intanto, decine di migliaia di palestinesi esausti cercano di tornare alle loro case, molte delle quali sono ormai distrutte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

