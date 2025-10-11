In questo fine settimana in Prima categoria si giocano oggi 6 anticipi mentre le altre due gare vedranno all’opera le 4 squadre nel pomeriggio di domani. Nel complesso sono in programma per la quarta giornata del girone d’andata incontri probanti, tra tutti spicca il derby Olimpia Macerata Feltria- Avis Sassocorvaro, due neo promosse che ancora non sono a regime, specialmente il Sassocorvaro fanalino di coda a 0 punti. Il ‘campanile’ tra le due squadre solitamente richiama il pubblico delle grandi occasioni. A dirigere il match è stato designato un arbitro esperto: Andrea Bindella della sezione di Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Macerata Feltria-Sassocorvaro, attesa per il derby